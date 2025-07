Pfungstadt (ots) - Am Freitagabend (11.7.) wurde der Rettungsleitstelle gegen 18.15 Uhr ein Brand in einer Schule in der Ringstraße gemeldet. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten vor Ort das Feuer schnell im Bereich der Müllcontainer lokalisieren und zügig unter Kontrolle bringen. Nach derzeitigen Ermittlungsstand gerieten dort mehrere Container in Brand. Durch die Hitzeentwicklung griff das Feuer zudem auf die ...

