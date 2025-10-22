PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeidirektion Sankt Augustin mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Mann stellt sich bei der Bundespolizei selbst

Gelsenkirchen (ots)

Am 21. Oktober klingelte ein polnischer Staatsangehöriger am Hauptbahnhof Gelsenkirchen bei der Bundespolizei und gab an, dass er gesucht werde. Die Beamten stellten anschließend einen offenen Haftbefehl fest.

Gegen 13 Uhr kam der 36-Jährige zur Bundespolizeiwache am Gelsenkirchener Hauptbahnhof. Er gab an, dass gegen ihn ein Haftbefehl vorliegen würde.

Eine Abfrage seiner Personalien bestätigte dies. Die Staatsanwaltschaft Bochum fahndete nach dem Wohnungslosen wegen Körperverletzung.

Laut Haftbefehl wurde er zu einer Geldstrafe in Höhe von 600 Euro (zuzüglich 84,50 Euro Kosten) oder ersatzweise zu einer Haftstrafe von zehn Tagen verurteilt.

Der Pole zahlte den erforderlichen Betrag und durfte die Wache nach Abschluss aller Maßnahmen wieder verlassen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Bundespolizeiinspektion Dortmund
Pressestelle
Luca Wilmes
Telefon: +49 (0) 231/ 56 22 47 - 1011
Mobil: +49 (0) 171/ 30 55 131
E-Mail: presse.do@polizei.bund.de
X (Twitter): @BPOL NRW

Untere Brinkstraße 81-89
44141 Dortmund

www.bundespolizei.de

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bundespolizei.de oder
unter oben genannter Kontaktadresse.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeidirektion Sankt Augustin mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Weitere Meldungen: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Alle Meldungen Alle
  • 22.10.2025 – 07:54

    BPOL NRW: Sieben Fahndungen, acht Personalien - Bundespolizei verhaftet mehrfach Gesuchten

    Aachen (ots) - Die Bundespolizei Aachen konnte am gestrigen Dienstagmittag einen vielfach gesuchten Mann am Aachener Hauptbahnhof verhaften. Der 23-jährige Algerier reiste mit einem grenzüberschreitenden Zug vorher aus Belgien ein. Da er sich nicht ausweisen konnte, wurde er der Dienststelle zur Überprüfung seiner Fingerabdrücke zugeführt. Diese fahndungsmäßige ...

    mehr
  • 22.10.2025 – 06:06

    BPOL NRW: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl am Flughafen Niederrhein in Weeze

    Kleve - Weeze (ots) - Am Dienstagvormittag, 21. Oktober 2025, kontrollierte die Bundespolizei im Rahmen der grenzpolizeilichen Einreisekontrolle eines Fluges aus Sarajevo einen 40-jährigen Deutschen. Zur Kontrolle legte der Reisende seinen gültigen deutschen Personalausweis vor. Bei der Überprüfung der Personalien in den polizeilichen Datenbeständen stellte sich ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren