Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Mann stellt sich bei der Bundespolizei selbst

Gelsenkirchen (ots)

Am 21. Oktober klingelte ein polnischer Staatsangehöriger am Hauptbahnhof Gelsenkirchen bei der Bundespolizei und gab an, dass er gesucht werde. Die Beamten stellten anschließend einen offenen Haftbefehl fest.

Gegen 13 Uhr kam der 36-Jährige zur Bundespolizeiwache am Gelsenkirchener Hauptbahnhof. Er gab an, dass gegen ihn ein Haftbefehl vorliegen würde.

Eine Abfrage seiner Personalien bestätigte dies. Die Staatsanwaltschaft Bochum fahndete nach dem Wohnungslosen wegen Körperverletzung.

Laut Haftbefehl wurde er zu einer Geldstrafe in Höhe von 600 Euro (zuzüglich 84,50 Euro Kosten) oder ersatzweise zu einer Haftstrafe von zehn Tagen verurteilt.

Der Pole zahlte den erforderlichen Betrag und durfte die Wache nach Abschluss aller Maßnahmen wieder verlassen.

