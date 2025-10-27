Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Laupheim - Fußgängerin angefahren

Verletzungen erlitt eine 44-Jährige bei einem Unfall am Montagfrüh in Laupheim.

Gegen 4.40 Uhr war eine 70-Jährige mit ihrem Toyota in der Kapellenstraße in Richtung Ulmer Straße unterwegs. Die Autofahrerin wollte nach rechts abbiegen. Die Seniorin schaute an der Einmündung nach dem Fahrzeugverkehr in der Ulmer Straße. Auf die Fußgängerin hatte sie wohl nicht geachtet. Denn in diesem Augenblick überquerte eine 44-Jährige die Fahrbahn von der Kapellenstraße nach links in die Ulmer Straße und wurde von dem Auto leicht erfasst. Bei dem Zusammenstoß stürzte die Fußgängerin auf die Straße und zog sich Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte sie in eine Klinik. Die Polizei hat den Unfall aufgenommen. Am Toyota entstand wohl kein Sachschaden.

