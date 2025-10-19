Polizeidirektion Neuwied/Rhein
POL-PDNR: Bedrohung und Reizgasangriff
Vettelschoß (ots)
Am Freitagabend (17.10.2025) erhielt die Polizeiinspektion Linz am Rhein mehrere Meldungen über eine Person, welche in einem Restaurant in Vettelschoß Reizgas versprüht habe. Nachdem die Person der Lokalität verwiesen wurde, habe er sich mit einem Besteckmesser bewaffnet und vor dem Restaurant randaliert. Die hinzugerufenen Polizeibeamten nahmen den 40-Jährigen in Gewahrsam. Im polizeilichen Gewahrsam leistete der Täter Widerstand, wobei er die Beamten bedrohte und beleidigte und nach einem Sanitäter trat. Er wird sich in mehreren Strafverfahren verantworten müssen.
