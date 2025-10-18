PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht am 17.10.25, 13.00 - 13.20 Uhr

57537 Wissen, Rathausstraße (ots)

Eine Autofahrerin hatte ihren PKW in der Rathausstraße in Wissen ordnungsgemäß geparkt. Ein unbekannter Autofahrer touchierte den geparkten Wagen beim Ein- oder Ausparken. An dem geparkten Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 3000EUR. Der unfallverursachende PKW entfernte sich von der Unfallstelle, ohne den Schaden zu melden.

Die Polizei Wissen bittet um Hinweise auf das flüchtige Fahrzeug unter der Rufnummer 02742 935 0

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

