POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht in Michelbach

Michelbach (ots)

Am 18.10.2025 gegen 09:20 Uhr wird der Polizeiinspektion Altenkirchen ein beschädigter Fahrbahnteiler in der Mittelstraße in Michelbach gemeldet. Demnach befuhr, mutmaßlich im Laufe der letzten Nacht, ein bislang unbekanntes Fahrzeug die Mittelstraße aus der Ortslage Michelbach kommen in Fahrtrichtung B8. Unmittelbar vor der B8 kollidierte das Fahrzeug mit einem Verkehrszeichen auf dem Fahrbahnteiler, sodass das Verkehrszeichen samt Betonsockel aus dem Boden gerissen wurde. Im Anschluss entfernte sich das Fahrzeug von der Unfallörtlichkeit. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich unter der Telefonnummer 02681/9460 oder per E-Mail pialtenkirchen@polizei.rlp.de bei der Polizeiinspektion Altenkirchen zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Altenkirchen
Hochstraße 30
57610 Altenkirchen

Tel.: 02681/9460
E-Mail: pialtenkirchen@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

