Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Unfallflucht auf dem Fontenay-Le-Fleury-Platz

Daaden (ots)

Eine 53-jährige parkte mit ihrem PKW Peugeot am 15.10.2025 zwischen 09:15 und 09:30 Uhr auf dem Fontenay-Le-Fleur-Platz in Daaden. Neben dem PKW der Geschädigten soll ein Kasten- oder Pritschenwagen mit rechteckigem Aufkleber auf den Seitentüren gestanden haben. Später stellte die 53-jährige eine Beschädigung im Frontbereich ihres Fahrzeugs fest. Aufgrund des Schadensbild ist davon auszugehen, dass eine andere Person beim Rangieren den Peugeot beschädigte, und sich anschließend von der Unfallstelle entfernte, ohne die Feststellung ihrer Person, ihres Fahrzeugs und der Art ihrer Beteiligung an dem Verkehrsunfall zu ermöglichen. Ob die Beschädigung von dem beschriebenen Kasten- bzw. Pritschenwagen stammt, kann aktuell nicht gesagt werden.

Die Polizeiinspektion Betzdorf nimmt Hinweise unter der Rufnummer 02741 926-0 oder per E-Mail an pibetzdorf@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell