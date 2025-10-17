Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Telefonbetrug durch falschen Bankmitarbeiter, Täter erbeuten Bargeld

Hamm (Sieg) (ots)

Am Donnerstag, dem 16.10.2025 wurde die 88-jährige Geschädigte von einer männlichen Person telefonisch kontaktiert, welche sich als Bankmitarbeiter ausgab. Der Mann gab an, dass von ihrem Bankkonto 4200 EUR abgebucht werden sollen.

Um ihr Geld zu sichern, würde der Anrufer in ihrem Auftrag das Bankkonto auflösen und ein neues Bankkonto am folgenden Montag eröffnen.

Einige Minuten später erschien eine männliche Person bei ihr an der Haustür in der Beethovenstraße und forderte die Bankkarte ein. Die Geschädigte übergab dem TV die Bankkarte und teilte die dazugehörige PIN mit.

Um 11:37 Uhr wurde mit der EC-Karte am GAA der Volksbank Hamm/Sieg 730 Euro abgehoben.

Beschreibung des Abholers:

- männlich - schlanke Figur - südl. Erscheinungsbild, auffälliger Akzent - kurze schwarze Haare, Brillenträger - trägt schwarze Kleidung

Hinweise zu dem vorgenannten Ereignis, insbesondere zu Personen und/oder Fahrzeugen zu der tatrelevanten Zeit an der genannten Örtlichkeit nimmt die Kriminalinspektion Betzdorf telefonisch unter 02741/926-0 oder per Mail an kibetzdorf@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell