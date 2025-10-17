Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Unfallflucht in der Auwiese

Elkenroth (ots)

Eine 39-jährige parkte ihren VW in der Zeit vom 14.10., 10 Uhr, bis 16.10.2025, 17:30, Am Fahrbahnrand der Straße "Auwiese" Im Tatzeitraum beschädigte eine bislang unbekannte Person - vermutlich beim Rangieren - den geparkten PKW. Anschließend entfernte sich die Täterschaft von der Unfallstelle, ohne die Feststellung ihrer Person, ihres Fahrzeugs und der Art ihrer Beteiligung an dem Verkehrsunfall zu ermöglichen.

Die Polizeiinspektion Betzdorf nimmt Hinweise unter der Rufnummer 02741 926-0 oder per E-Mail an pibetzdorf@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell