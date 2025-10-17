PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDNR: Unfallflucht in der Auwiese

Elkenroth (ots)

Eine 39-jährige parkte ihren VW in der Zeit vom 14.10., 10 Uhr, bis 16.10.2025, 17:30, Am Fahrbahnrand der Straße "Auwiese" Im Tatzeitraum beschädigte eine bislang unbekannte Person - vermutlich beim Rangieren - den geparkten PKW. Anschließend entfernte sich die Täterschaft von der Unfallstelle, ohne die Feststellung ihrer Person, ihres Fahrzeugs und der Art ihrer Beteiligung an dem Verkehrsunfall zu ermöglichen.

Die Polizeiinspektion Betzdorf nimmt Hinweise unter der Rufnummer 02741 926-0 oder per E-Mail an pibetzdorf@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Betzdorf
PHK Jan Hansonis

Telefon: 02741 926-146
E-Mail: pibetzdorf@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein

  • 17.10.2025 – 07:57

    POL-PDNR: Fahndungsrücknahme: Vermisster Mischlingshund "Adelaide" ist wieder da

    Kirchen (Sieg) (ots) - Nachdem die Polizei Betzdorf am Morgen des 16.10.2025 eine Pressemitteilung zum Diebstahl der Mischlingshündin "Adelaide" veröffentlichte, meldeten sich noch am selben Tag mehrere Zeugen bei hiesiger Wache, um Hinweise in dieser Sache zu geben. Aufgrund mehrerer Meldungen zu lautem Hundegebell, begab sich eine Streife zum einem an das ...

    mehr
  • 16.10.2025 – 20:22

    POL-PDNR: Verkehrsunfall, Person von Traktor überrollt

    Großmaischeid (ots) - Am 16.10.2025, 18:30 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall auf einer Wiese in der Nähe der Ortschaft Großmaischeid, bei welchem eine Person schwer verletzt wurde. Bei Ladearbeiten setzte sich ein zu diesem Zeitpunkt nicht besetzter Traktor aus bislang ungeklärter Ursache eigenständig in Bewegung. Beim Versuch auf den sich bewegenden Traktor aufzusteigen und abzubremsen, kam der Fahrer zu Fall und ...

    mehr
  • 16.10.2025 – 12:43

    POL-PDNR: Diebstahl aus Transportern

    Anhausen (ots) - Im Zeitraum von 15.10.2025; 17:00 Uhr bis 16.10.2025; 08:00 Uhr kam es in der Ortslage Anhausen zu insgesamt 2 Diebstählen aus Transportern. Durch bislang unbekannte Täter wurde aus den Fahrzeugen Werkzeug entwendet. Aktuell liegen der Polizei keinerlei Täterhinweise vor. Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise, insbesondere zu Personen oder verdächtigen Fahrzeugen bei der Polizeiinspektion ...

    mehr
