Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Diebe entwenden Angelzubehör

Nordhausen (ots)

Bei einem Kellereinbruch in der Nordhäuser Engelsburg entwenden unbekannte Täter Angelzubehör im Wert von 1.000 EUR. Der 79jährige Geschädigte stellte dies am Samstag in der Mittagszeit fest und informierte die Polizei. Diese sicherte umfangreiche Spuren. Der durch den Einbruch angerichtete Sachschaden bleibt im Verhältnis zum Wert der Beute gering.

