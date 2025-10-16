PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall, Person von Traktor überrollt

Großmaischeid (ots)

Am 16.10.2025, 18:30 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall auf einer Wiese in der Nähe der Ortschaft Großmaischeid, bei welchem eine Person schwer verletzt wurde. Bei Ladearbeiten setzte sich ein zu diesem Zeitpunkt nicht besetzter Traktor aus bislang ungeklärter Ursache eigenständig in Bewegung. Beim Versuch auf den sich bewegenden Traktor aufzusteigen und abzubremsen, kam der Fahrer zu Fall und wurde von einem der Reifen überrollt. Hierbei wurde der Fahrer, schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt. Im Einsatz waren Kräfte des Rettungsdienstes, der Feuerwehr und der Polizei. Der Verletzte wurde mittels Rettungshubschrauber ins Krankenhaus verbracht. Die Unfallursache ist Gegenstand weiterer Ermittlungen der Polizei.

Rückfragen bitte an:

Polizei Strassenhaus
Ellinger Straße 1
56587 Strassenhaus
Tel: 02634-9520

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

