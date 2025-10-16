PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Ohne Kennzeichen vor Polizei geflohen - mehrere Strafanzeigen

Herdorf (ots)

Einer Streife der PI Betzdorf fiel am 15.10.2025 gegen 17:30 Uhr zwischen Herdorf und Daaden ein Motorrad auf, an welchem kein Kennzeichen angebracht war. Der Fahrzeugführer missachtete sämtliche Anhaltezeichen und flüchtete über verschiedene Straßen und Wege vor der Polizei. Die Verfolgungsfahrt erstreckte sich bis in die Ortslage Daaden, wo sich die Spur des flüchtenden Motorradfahrers zunächst verlor. Durch Auswertung vorhandenen Videomaterials und durch mehrere Zeugenangaben konnte der Flüchtige jedoch ermittelt werden.

Der 15-jährige Beschuldigte konnte in der Folge durch die Polizei an seiner Wohnanschrift in der Verbandsgemeinde Herdorf-Daaden mitsamt des Motorrads angetroffen werden. Ihn erwartet eine umfangreiche Strafanzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Unerlaubten Kraftfahrzeugrennens sowie Fahrens ohne Fahrerlaubnis und ohne Versicherungsschutz.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Betzdorf
PHK Jan Hansonis

Telefon: 02741 926-146
E-Mail: pibetzdorf@polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Alle Meldungen Alle
  • 16.10.2025 – 08:50

    POL-PDNR: Fahren unter Cannabis-Einfluss

    Betzdorf (ots) - Zur Mittagszeit des 15.10.2025 kontrollierten Beamte der PI Betzdorf in der Hellerstraße einen 21-jährigen Renault-Fahrer. Der junge Mann zeigte starke Anzeichen für den Konsum von Betäubungsmitteln. Ein Vortest bestätigte die Aufnahme von THC. Dem Betroffenen wurde eine Blutprobe entnommen. Ihn erwartet ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

    mehr
  • 15.10.2025 – 21:53

    POL-PDNR: Zeugenaufruf Unfallflucht Zebrastreifen

    Erpel (ots) - Am 15.10.1245 gegen 21:00 Uhr fuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit einem schwarzen 7,5t Sprinter mit offener Ladefläche auf der B42 von Erpel nach Linz. Aufgrund der hohen Beladung stieß er gegen ein über dem Zebrastreifen hängendes Verkehrsschild, welches zerbrach und auf die Fahrbahn fiel. Anschließend flüchtete der Fahrzeugführer. Die Tat wurde durch einen Zeugen beobachtet. Weitere ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren