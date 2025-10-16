PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Fahren unter Cannabis-Einfluss

Betzdorf (ots)

Zur Mittagszeit des 15.10.2025 kontrollierten Beamte der PI Betzdorf in der Hellerstraße einen 21-jährigen Renault-Fahrer. Der junge Mann zeigte starke Anzeichen für den Konsum von Betäubungsmitteln. Ein Vortest bestätigte die Aufnahme von THC. Dem Betroffenen wurde eine Blutprobe entnommen. Ihn erwartet ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Betzdorf
PHK Jan Hansonis

Telefon: 02741 926-146
E-Mail: pibetzdorf@polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

