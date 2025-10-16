Polizeidirektion Neuwied/Rhein
POL-PDNR: Fahren unter Cannabis-Einfluss
Betzdorf (ots)
Zur Mittagszeit des 15.10.2025 kontrollierten Beamte der PI Betzdorf in der Hellerstraße einen 21-jährigen Renault-Fahrer. Der junge Mann zeigte starke Anzeichen für den Konsum von Betäubungsmitteln. Ein Vortest bestätigte die Aufnahme von THC. Dem Betroffenen wurde eine Blutprobe entnommen. Ihn erwartet ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Betzdorf
PHK Jan Hansonis
Telefon: 02741 926-146
E-Mail: pibetzdorf@polizei.rlp.de
Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.
Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell