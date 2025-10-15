PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDNR: Crime Night - Aktions- und Infoabend für die Kommissare der Zukunft

POL-PDNR: Crime Night - Aktions- und Infoabend für die Kommissare der Zukunft
Neuwied (ots)

Am Freitag, 14.11.2025 von 17:00 bis 20:00 Uhr laden die Polizei- und Kriminalinspektion Neuwied zu einen Berufsinfoabend ein. Für alle Berufsinteressierten bietet sich dabei die Gelegenheit, einen Blick hinter die Kulissen zu werfen und sich über die vielfältigen und spannenden Aufgaben der Schutz- und Kriminalpolizei zu informieren. Neben dem Dienstgebäude und den Fahrzeugen werden die Einsatzmittel vorgestellt und auch die Möglichkeit gegeben, sich selbst bei der Spurensuche und -sicherung auszuprobieren. Darüber hinaus sind kurzweilige Vorführungen unserer Schieß- und Einsatztrainer sowie der Diensthundestaffel vorbereitet. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Wo?

Polizeidirektion Neuwied

Reckstraße 6 56564 Neuwied

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

PHK Manuel Neumann Telefon: 02631-878-320

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

Telefon: 02631-878-0

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

