Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Kupferrinnendiebstahl an Stiftungsgebäude

Schutzbach (ots)

Im Zeitraum zwischen dem 08.10., 15 Uhr, und dem 11.10.2025, 11 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Täterschaft kupferne Dachrinnen von einem Gebäude der Stiftung Kultur des Kreises Altenkirchen in der Schulstraße.

Die Polizeiinspektion Betzdorf prüft den möglichen Zusammenhang mit einer Tat in Niederdreisbach (siehe auch https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117709/6136365), und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 02741 926-0 oder per E-Mail an pibetzdorf@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell