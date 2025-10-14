Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Sachbeschädigung am Bahnhof

Beleidigung, Bedrohung von Polizeibeamten

Breitscheidt (ots)

Am Dienstag, 14.10.2025, gegen 00.25 Uhr, kam es am Bahnhof in Breitscheidt zu einer Sachbeschädigung durch Anzünden eines Mülleimers. Die mutmaßlichen Täter konnten kurz nach der Tat in der Nähe des Tatortes angetroffen werden. Hierbei handelt es sich um einen 17-jährigen Jugendlichen und einen 19-jährigen Heranwachsenden. Während der Sachverhaltsaufnahme beleidigte und bedrohte der 17-Jährige einen der eingesetzten Polizeibeamten. Gegen die Beschuldigten wurden die entsprechenden Strafverfahren eingeleitet.

