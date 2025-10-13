POL-PDNR: Kontrollwoche der PI Straßenhaus

Neuwied (ots) - In den frühen Morgenstunden des 13.10.2025 kam es in den Schrebergärten in der Bimsstraße Neuwied zu einem Brand einer Hütte. Durch die Neuwieder Feuerwehr konnte der Brand eingedämmt, kontrolliert und schließlich gelöscht werden. Zu einem Übergriff auf andere Parzellen kam es nicht. Im Rahmen der Brandursachenermittlung durch die Kriminalpolizei Neuwied ergaben sich keine Hinweise für ein ...

mehr