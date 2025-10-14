Polizeidirektion Neuwied/Rhein
POL-PDNR: Diebstahl von Gartengeräten
Altenkirchen (ots)
In der Zeit von Freitag, 10.10.2025, 16.00 Uhr, bis Montag, 13.10.2025, 07.00 Uhr, kam es in der Heimstraße in Altenkirchen zu einem Diebstahl. Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten unbekannte Täter aus zwei Garagen mehrere motorbetriebene Gartengeräte. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Altenkirchen
Frank Feldhäuser, PHK
Telefon: 02681 946-0
pialtenkirchen@polizei.rlp.de
Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell