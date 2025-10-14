PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDNR: Blitzeinbruch in Elektronikmarkt - 4 Täter flüchtig - Zeugen gesucht

Herdorf (ots)

Am Dienstag, dem 14.10.2025, kam es gegen 02:15 Uhr zu einem Einbruch in den Euronics Elektronikmarkt in Herdorf. Die Täter fuhren mit einem Fahrzeug, vermutlich älterer dunkler Audi, ggfs. Typ A4, rückwärts in die Eingangstür des Marktes und gelangten so ins Objekt.

Insgesamt 4 Täter zertrümmerten dort Vitrinen und entwendeten Apple Produkte im Wert von über 10.000,- Euro. Die genaue Schadenssumme steht noch nicht fest. Die Tat selbst dauerte nur wenige Minuten.

Anschließend entfernten sie sich mit dem Fahrzeug in Richtung Betzdorf / Daaden. An dem Pkw waren die zuvor in Sassenroth entwendeten Kennzeichen AK-VA 342 angebracht.

Beschreibung des ersten Tatverdächtigen: schwarzer Hoodie, weiße Jogginghose, schwarze Socken, weiße Schuhe, schwarze Kopfbedeckung. Zweiter TV: Helle Oberbekleidung, dunkle Jeanshose, schwarze Schuhe, dunkle Kopfbedeckung. Dritter TV: Helle Oberbekleidung, helle Hose, dunkle Kopfbedeckung. Vierter TV: Helle Oberbekleidung, helle Hose, helle Kopfbedeckung

Hinweise zu dem vorgenannten Ereignis, insbesondere zu Personen und/oder weiteren Fahrzeugen zu der tatrelevanten Zeit an der genannten Örtlichkeit nimmt die Kriminalinspektion Betzdorf telefonisch unter 02741/926-0 oder per Mail an kibetzdorf@polizei.rlp.de entgegen. Gegebenenfalls ist jemand zuvor bereits ein dunkler Audi mit 4 männlichen Personen aufgefallen.

Rückfragen bitte an:

POLIZEIPRÄSIDIUM KOBLENZ
Kriminalinspektion Betzdorf
Markus Ebert, KHK

Friedrichstraße 21
57518 Betzdorf
Tel.: 02741/926-200
Fax: 06131/4868-7451
Email: KIBetzdorf@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.neuwied

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

