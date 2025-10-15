PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Geschwindigkeitsmessungen

Birnbach (ots)

Am Dienstag, 14.10.2025, führten Kräfte der Verkehrsdirektion Koblenz in den Vormittagsstunden Geschwindigkeitsmessungen in Birnbach, Kölner Straße, durch. Es konnten insgesamt 175 Fahrzeugführer festgestellt werden, die die zulässige Höchstgeschwindigkeit überschritten hatten. Gegen die Betroffenen werden die entsprechenden Verwarnungs- bzw. Bußgeldverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Altenkirchen
Frank Feldhäuser, PHK
Telefon: 02681 946-0
pialtenkirchen@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
