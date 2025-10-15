POL-PDNR: Geschwindigkeitsmessungen

Breitscheidt (ots) - Am Dienstag, 14.10.2025, gegen 00.25 Uhr, kam es am Bahnhof in Breitscheidt zu einer Sachbeschädigung durch Anzünden eines Mülleimers. Die mutmaßlichen Täter konnten kurz nach der Tat in der Nähe des Tatortes angetroffen werden. Hierbei handelt es sich um einen 17-jährigen Jugendlichen und einen 19-jährigen Heranwachsenden. Während der ...

