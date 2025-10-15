Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: versuchter Einbruch in Vereinsheim

Altenkirchen (ots)

In der Zeit von Donnerstag, 09.10.2025, 20.00 Uhr, bis Dienstag, 14.10.2025, 18.30 Uhr, kam es in Altenkirchen, Im Sportzentrum, zu einem versuchten Einbruchsdiebstahl in ein Vereinsheim. Hierbei scheiterten die bislang unbekannten Täter bei dem Versuch, eine Tür gewaltsam zu öffnen. Somit gelangten sie nicht in das Gebäude. Es entstand jedoch Sachschaden. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise.

