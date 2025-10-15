PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDNR: Verfolgungsfahrt - Neuwied Heddesdorf - Zeugen gesucht

Neuwied (ots)

In der Straße "Am Ohligspfad", in 56564 Neuwied, soll durch eine Streifenwagenbesatzung, gegen 17:00 Uhr, ein dunkler Skoda Oktavia Kombi einer Kontrolle unterzogen werden. Der PKW entzieht sich dieser Kontrolle unmittelbar durch Flucht. Dabei flüchtet dieser über die Straßen "Buchenweg, Sohler Weg, Gustav-Stresemann-Straße, Andernacher Straße und anschließend auf die Berggärtenstraße in Fahrtrichtung Bendorf. Von hier entzieht sich das Fahrzeug über die Dierdorfer Straße in Richtung Anhausen, wendet nach kurzer Zeit und kann im Anschluss nicht mehr durch die nacheilenden Streifenwagen festgestellt werden. Aufgrund des gezeigten Fahr-/Fluchtverhaltens ist davon auszugehen, dass andere Verkehrsteilnehmer gefährdet oder auf den Vorfall aufmerksam wurden.

Die Polizeiinspektion Neuwied sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen und bittet diese sich schriftlich oder fernmündlich an diese zu wenden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Neuwied
POK Zech
Telefon: 02631-878-0
E-Mail: pineuwied@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
