PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Zeugenaufruf Unfallflucht Zebrastreifen

Erpel (ots)

Am 15.10.1245 gegen 21:00 Uhr fuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit einem schwarzen 7,5t Sprinter mit offener Ladefläche auf der B42 von Erpel nach Linz. Aufgrund der hohen Beladung stieß er gegen ein über dem Zebrastreifen hängendes Verkehrsschild, welches zerbrach und auf die Fahrbahn fiel. Anschließend flüchtete der Fahrzeugführer. Die Tat wurde durch einen Zeugen beobachtet. Weitere Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise auf den auffällig hoch beladenen Sprinter geben können, werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei Lint am Rhein gebeten.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Linz am Rhein

Telefon: 02644-9430

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Alle Meldungen Alle
  • 15.10.2025 – 20:45

    POL-PDNR: Verfolgungsfahrt - Neuwied Heddesdorf - Zeugen gesucht

    Neuwied (ots) - In der Straße "Am Ohligspfad", in 56564 Neuwied, soll durch eine Streifenwagenbesatzung, gegen 17:00 Uhr, ein dunkler Skoda Oktavia Kombi einer Kontrolle unterzogen werden. Der PKW entzieht sich dieser Kontrolle unmittelbar durch Flucht. Dabei flüchtet dieser über die Straßen "Buchenweg, Sohler Weg, Gustav-Stresemann-Straße, Andernacher Straße und ...

    mehr
  • 15.10.2025 – 08:06

    POL-PDNR: versuchter Einbruch in Vereinsheim

    Altenkirchen (ots) - In der Zeit von Donnerstag, 09.10.2025, 20.00 Uhr, bis Dienstag, 14.10.2025, 18.30 Uhr, kam es in Altenkirchen, Im Sportzentrum, zu einem versuchten Einbruchsdiebstahl in ein Vereinsheim. Hierbei scheiterten die bislang unbekannten Täter bei dem Versuch, eine Tür gewaltsam zu öffnen. Somit gelangten sie nicht in das Gebäude. Es entstand jedoch Sachschaden. Die Polizei Altenkirchen bittet um ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren