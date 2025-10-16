Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Mischlingshündin "Adelaide" aus Gartenhaus gestohlen

Bild-Infos

Download

Kirchen (Sieg) (ots)

Eine bislang unbekannte Täterschaft entwendete am 14.10.2025 im Zeitraum von 2 bis 7 Uhr morgens eine weiße Mischlingshündin namens "Adelaide" aus dem Gartenhaus eines Anwesens im Baumschulweg. Adelaide ist etwa 8 Jahre alt, von weißem Fell und mittelgroß, ähnlich eines Schäferhundes.

Die Polizeiinspektion Betzdorf nimmt Hinweise zu der Tat oder zu Adelaides Aufenthaltsort unter der Rufnummer 02741 926-0 oder per E-Mail an pibetzdorf@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell