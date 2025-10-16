Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Diebstahl aus Transportern

Anhausen (ots)

Im Zeitraum von 15.10.2025; 17:00 Uhr bis 16.10.2025; 08:00 Uhr kam es in der Ortslage Anhausen zu insgesamt 2 Diebstählen aus Transportern. Durch bislang unbekannte Täter wurde aus den Fahrzeugen Werkzeug entwendet. Aktuell liegen der Polizei keinerlei Täterhinweise vor.

Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise, insbesondere zu Personen oder verdächtigen Fahrzeugen bei der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell