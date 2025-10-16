Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Einbruch in ein Wohnhaus in Buchholz

Buchholz (ots)

Im Zeitraum vom 14.10.2025, 11:00 Uhr bis 15.10.2025, 11:46 Uhr kam es in der Ortslage Buchholz zu einem Einbruch in ein Wohnhaus. Durch bislang unbekannte Täter wurde eine Tür aufgehebelt und das Wohnhaus betreten. Ob etwas entwendet wurde ist zur Zeit noch nicht bekannt. Aktuell liegen der Polizei keinerlei Täterhinweise vor.

Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise, insbesondere zu Personen oder verdächtigen Fahrzeugen bei der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell