POL-PDNR: Ladendiebstahl im Aldi-Markt

St. Katharinen (ots)

Am Mittwoch, den 16.10.2025, kam es gegen 12:30 Uhr im Aldi-Markt in St. Katharinen zu einem Ladendiebstahl bei dem mehrere Artikel ohne Bezahlung durch den Kassenbereich gebracht werden sollten. Mitarbeiter des Marktes sprachen den Täter im Bereich der Kassen an, woraufhin dieser die Flucht ergriff. Durch eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei Linz am Rhein und die detaillierte Personenbeschreibung der Zeugen konnte der Tatverdächtige kurze Zeit später im Nahbereich angetroffen und kontrolliert werden. Gegen den Mann wurde eine Strafanzeige wegen Ladendiebstahls gefertigt. Die weiteren Ermittlungen führt die Polizeiinspektion Linz am Rhein.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Linz/Rhein

Telefon: 02644-943-0

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

