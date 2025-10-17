Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Einbruchsdiebstahl in ev. Gemeindehaus

Herdorf (ots)

Im Zeitraum Donnerstag, 16.10.2025, 18:30 Uhr bis Freitag, 17.10.2025, 08:55 Uhr drangen unbekannte Täter in das evangelische Gemeindehaus in der Friedrichstraße in Herdorf ein. Im Inneren wurden Bürotüren aufgebrochen und die Räume wurden deliktstypisch durchsucht. Die Täter entwendeten Bargeld in noch unbekannter Höhe.

Hinweise zu dem vorgenannten Ereignis, insbesondere zu Personen und/oder Fahrzeugen zu der tatrelevanten Zeit an der genannten Örtlichkeit nimmt die Kriminalinspektion Betzdorf telefonisch unter 02741/926-0 oder per Mail an kibetzdorf@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell