Polizeidirektion Neuwied/Rhein
POL-PDNR: Einbruchsdiebstahl in ev. Gemeindehaus
Herdorf (ots)
Im Zeitraum Donnerstag, 16.10.2025, 18:30 Uhr bis Freitag, 17.10.2025, 08:55 Uhr drangen unbekannte Täter in das evangelische Gemeindehaus in der Friedrichstraße in Herdorf ein. Im Inneren wurden Bürotüren aufgebrochen und die Räume wurden deliktstypisch durchsucht. Die Täter entwendeten Bargeld in noch unbekannter Höhe.
Hinweise zu dem vorgenannten Ereignis, insbesondere zu Personen und/oder Fahrzeugen zu der tatrelevanten Zeit an der genannten Örtlichkeit nimmt die Kriminalinspektion Betzdorf telefonisch unter 02741/926-0 oder per Mail an kibetzdorf@polizei.rlp.de entgegen.
Rückfragen bitte an:
POLIZEIPRÄSIDIUM KOBLENZ
Kriminalinspektion Betzdorf
Markus Ebert, KHK
Friedrichstraße 21
57518 Betzdorf
Tel.: 02741/926-200
Fax: 06131/4868-7451
Email: KIBetzdorf@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.neuwied
Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.
Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell