Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss sowie Verkehrsunfallflucht

Hausen/Wied (ots)

Am Abend des 17.10.2025 wurde der Polizei Strassenhaus durch einen aufmerksamen Mitteiler, ein offensichtlich verunfallter PKW gemeldet, der vor dem Eingang des Schwimmbandes in Hausen geparkt war.

Im Rahmen des Einsatzes konnte dann der mutmaßliche Fahrzeugführer an der Wohnanschrift des Fahrzeughalters angetroffen werden. Der mutmaßliche Fahrer stand unter Alkoholeinfluss, sodass eine Blutentnahme auf der Dienststelle angestrebt wurde. Im Rahmen der Verbringung zur Dienststelle leistete der Beschuldigte Widerstand und wurde hierbei leicht verletzt.

Die in der Nähe gelegene Unfallstelle konnte aufgefunden werden, der PKW wurde zur Beweissicherung abgeschleppt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Straßenhaus
Ellinger Straße 1, 56587 Strassenhaus

Telefon: 02634/952-0

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

