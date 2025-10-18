PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Sachbeschädigung an Bushäuschen "Alte Schule"

57537 Mittelhof (ots)

Durch unbekannte Täter wurden in der Zeit von 13.10.- 14.10.25 an dem Bushäuschen "Alte Schule" in 57537 Mittelhof - Blickhausen zwei der Glasscheiben eingeschlagen. Hinweise auf die unbekannten Tätern nimmt die Polizeiwache Wissen unter der Rufnummer 02742/9350 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

Telefon: 02631-878-0

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

