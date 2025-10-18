POL-PDNR: Sachbeschädigung an Bushäuschen "Alte Schule"

Michelbach (ots) - Am 18.10.2025 gegen 09:20 Uhr wird der Polizeiinspektion Altenkirchen ein beschädigter Fahrbahnteiler in der Mittelstraße in Michelbach gemeldet. Demnach befuhr, mutmaßlich im Laufe der letzten Nacht, ein bislang unbekanntes Fahrzeug die Mittelstraße aus der Ortslage Michelbach kommen in Fahrtrichtung B8. Unmittelbar vor der B8 kollidierte das Fahrzeug mit einem Verkehrszeichen auf dem ...

