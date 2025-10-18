PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht in Oberhonnefeld-Gierend

Oberhonnefeld-Gierend (ots)

Am 16.10.2025 zwischen 12 Uhr und 13 Uhr kam es auf dem Gelände der Jet Tankstelle in Oberhonnefeld-Gierend zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Unfallverursacher kollidiert mit dem ordnungsgemäß geparkten Transporter und flüchtet anschließend in unbekannte Richtung. Die Ermittlungen bezüglich des Unfallverursachers dauern aktuell noch an.

Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise, insbesondere zu verdächtigen Fahrzeugen, der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.

