POL-UL: (UL) Ulm/Blaustein - Polizei hat Poser im Blick

Die Ulmer Polizei hat am Freitagabend in Ulm und Blaustein die Szene der Raser, Autotuner und Poser kontrolliert.

Ulm (ots)

Am Abend führte die Polizei zahlreiche Verkehrskontrollen in Blautstein, im Donautal und in Söflingen durch. Dabei stellten die Beamten insgesamt sieben Verstöße fest. Mehrere Raser erwartet nun eine Anzeige, da sie innerorts teilwiese deutlich zu schnell unterwegs waren. Einer der kontrollierten Fahrer erwartet deshalb nun ein Fahrverbot. Einen Autoposer erwartet ein Bußgeld von mindestens 80 Euro, da er durch sein Fahrverhalten unnötigen Lärm verursachte.

Die Polizei führt in unregelmäßigen Abständen weitere Kontrollen dieser Art durch. An eine eigens hierfür eingerichtete E-Mail-Adresse können Bürgerinnen und Bürger weiterhin auffällige Autos melden. Hinweise mit Tag, Uhrzeit, Ort, Kennzeichen, Farbe und Typ des Fahrzeugs sowie einer Beschreibung des auffälligen Verhaltens, können an ulm.pp.poser@polizei.bwl.de, gesandt werden. Natürlich nimmt die Polizei diese Hinweise auch telefonisch (Tel. 0731/188 - 0) oder persönlich entgegen. Zeitlich dringende Ereignisse sind jedoch nicht per E-Mail zu melden.

