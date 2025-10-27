Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Salach/Ebersbach/Geislingen - Geldkassetten aufgehebelt

Unbekannte entwendeten von Samstag auf Sonntag Bargeld aus drei Milchautomaten.

Ulm (ots)

Drei Aufbrüche von Milchautomaten verzeichnete die Polizei von Samstag auf Sonntag. In Salach (Bärenbach, von Samstag auf Sonntag), Türkheim (Geislinger Straße, Sonntag 5.50 Uhr) und Roßwälden (Birkenhof, Sonntag 3.40 Uhr) hebelten zwei Unbekannte die drei Milchautomaten auf. In allen drei Fällen gelangten sie an die Geldkassetten und entwendeten das darin befindliche Bargeld. Die beiden Täter waren maskiert und flüchteten unerkannt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und geht nach jetzigem Stand davon aus, dass es sich um dieselben Täter handeln könnte.

+++++++ 2068771 2069156 2068540(TH)

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell