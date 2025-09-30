Polizei Köln

POL-K: 250930-3-K Verdacht der Erpressung mit Schusswaffe - Einsatz von Spezialeinheiten

Köln (ots)

Pressemeldung der Staatsanwaltschaft und Polizei Köln

Aufgrund des Verdachts einer schweren räuberischen Erpressung hat die Polizei Köln mit Unterstützung von Spezialeinheiten am Dienstagmorgen (30. September) die Wohnungen von vier Tatverdächtigen, zum Teil aus dem Rockermilieu, in Rodenkirchen, Raderthal, Mülheim und Buchforst sowie ein Café in Köln-Buchforst durchsucht und dabei eine scharfe Patrone, mehrere Mobiltelefone, ein verbotenes Messer sowie einen Teleskopschlagstock sichergestellt.

Die Männer im Alter von 23, 24, 34 und 35 Jahren sollen am Sonntag (21. September) auf einer Sportanlage in Stammheim versucht haben, bei einem 21-Jährigen durch das Vorzeigen einer Schusswaffe Geldforderungen in Höhe von circa 3000 Euro einzutreiben. Woraus diese Forderungen resultieren ist derzeit noch unklar. Die Ermittlungen hierzu, sowie zu der in Rede stehenden Waffe, dauern an. (ph/de)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell