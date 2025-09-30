Polizei Köln

POL-K: 250930-1-K Zigarettenautomat in Köln-Holweide erneut gesprengt - Zeugen gesucht

Köln (ots)

In der Nacht zu Dienstag (30. September) haben bislang noch Unbekannte einen bereits beschädigten Zigarettenautomaten auf der Neufelder Straße in Köln-Holweide gesprengt. Ein Anwohner hörte gegen 1.35 Uhr einen lauten Knall und sah durch sein Fenster, dass der Automat stark qualmte und an der Oberseite beschädigt war.

Laut Zeugen war derselbe Automat bereits Tage zuvor gesprengt worden. Bei dem ersten Vorfall sollen zwei männliche Jugendliche, zahlreiche Zigarettenpackungen aus dem Automaten entnommen haben. Sie sollen etwa 15-18 Jahre alt und etwa 1,75-1,85 m groß sein. Einer trug dunkle Kleidung, der Andere eine weiße Jacke. Die Polizei wurde an diesem Tag nicht alarmiert.

Ob bei der erneuten Sprengung wieder Jugendliche den Automaten angingen, ist bislang unklar.

Das Kriminalkommissariat 71 hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die in den Nächten um den 30. September 2025 verdächtige Beobachtungen im Bereich der Neufelder Straße gemacht haben, werden gebeten sich unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de zu melden. (as/al)

