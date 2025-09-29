Polizei Köln

POL-K: 250929-4-K Einbruch in Fahrradgeschäft - Mutmaßliche Tatverdächtige gestellt

Köln (ots)

In der Nacht zu Montag (29. September) haben Polizisten in Köln-Lövenich zwei junge Männer (18, 21) vorläufig festgenommen, die im Verdacht stehen, in ein Fahrradgeschäft an der Kölner Straße eingebrochen zu sein.

Nach einem Einbruchalarm gegen 2.40 Uhr in dem Laden, stellten Einsatzkräfte eine aufgebrochene Eingangstür fest. Ersten Ermittlungen zufolge hatten Unbekannte zwei Türen aufgebrochen und waren danach in das Geschäft eingedrungen. Mutmaßlich aufgrund des akustischen Alarms, ließen sie von der weiteren Tatausführung ab.

Im Zuge der Fahndung kontrollierten die Beamten einen weißen Transporter, in dem sich zwei Männer versteckt hielten. Bei der Durchsuchung des Fahrzeugs stellten die Polizisten eine Sturmhaube und Handschuhe sicher. Im Fahrzeuginnenraum fanden die Beamten ausländische Kennzeichen, die zur Fahrzeug-Identifizierungsnummer passten. An dem Transporter waren Kennzeichen mit der Städtekennung "MS" angebracht, die bei der Polizei bereits als gestohlen gemeldet worden waren.

Die Ermittlungen wegen des Verdachts des Einbruchs, Diebstahls von Kennzeichen und Urkundenfälschung dauern an. Gestohlen wurde nach bisherigen Erkenntnissen nichts. (as/al)

