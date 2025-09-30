Polizei Köln

POL-K: 250930-2-K 40-Jähriger nach Unfallflucht festgenommen - entwendetes Auto sichergestellt

Köln (ots)

Einsatzkräfte der Polizei Köln haben am Montagnachmittag (29. September) einen führerscheinlosen Opel-Fahrer (40) gestellt, nachdem er in Köln-Kalk mit einer Laterne kollidiert und anschließend zu Fuß geflüchtet war. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Wagen in der Nacht zuvor aus Mülheim entwendet worden war.

Ersten Erkenntnissen zufolge soll der 40-Jährige gegen 15.30 Uhr auf der Olpener Straße in Richtung Brück unterwegs gewesen sein, als er aus bislang ungeklärter Ursache in Höhe der Einmündung "Am Schildchen" von der Fahrbahn abkam. Ein Zeuge folgte dem Mann, der zu Fuß von der Unfallstelle geflüchtet war, kurzerhand und lotste die Beamten zur Mucher Straße, wo sie den Flüchtigen schließlich festnahmen.

Ein Drogenvortest verlief positiv auf Kokain und Opiate. Blutprobe.

In dem Opel fanden die Polizisten noch ein hochwertiges E-Bike und stellten es sicher. Ob es sich um Diebesgut handelt, prüft nun das Kriminalkommissariat 74.

Der Festgenommene, der im Bundesgebiet über keinen festen Wohnsitz verfügt, soll heute einem Haftrichter vorgeführt werden. (bg/as)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell