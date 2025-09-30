PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Köln mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Köln

POL-K: 250930-2-K 40-Jähriger nach Unfallflucht festgenommen - entwendetes Auto sichergestellt

Köln (ots)

Einsatzkräfte der Polizei Köln haben am Montagnachmittag (29. September) einen führerscheinlosen Opel-Fahrer (40) gestellt, nachdem er in Köln-Kalk mit einer Laterne kollidiert und anschließend zu Fuß geflüchtet war. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Wagen in der Nacht zuvor aus Mülheim entwendet worden war.

Ersten Erkenntnissen zufolge soll der 40-Jährige gegen 15.30 Uhr auf der Olpener Straße in Richtung Brück unterwegs gewesen sein, als er aus bislang ungeklärter Ursache in Höhe der Einmündung "Am Schildchen" von der Fahrbahn abkam. Ein Zeuge folgte dem Mann, der zu Fuß von der Unfallstelle geflüchtet war, kurzerhand und lotste die Beamten zur Mucher Straße, wo sie den Flüchtigen schließlich festnahmen.

Ein Drogenvortest verlief positiv auf Kokain und Opiate. Blutprobe.

In dem Opel fanden die Polizisten noch ein hochwertiges E-Bike und stellten es sicher. Ob es sich um Diebesgut handelt, prüft nun das Kriminalkommissariat 74.

Der Festgenommene, der im Bundesgebiet über keinen festen Wohnsitz verfügt, soll heute einem Haftrichter vorgeführt werden. (bg/as)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeipräsidium Köln
Pressestelle
Walter-Pauli-Ring 2-6
51103 Köln

Telefon: 0221/229 5555
e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de

https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Köln mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Köln
Weitere Meldungen: Polizei Köln
Alle Meldungen Alle
  • 29.09.2025 – 13:59

    POL-K: 250929-4-K Einbruch in Fahrradgeschäft - Mutmaßliche Tatverdächtige gestellt

    Köln (ots) - In der Nacht zu Montag (29. September) haben Polizisten in Köln-Lövenich zwei junge Männer (18, 21) vorläufig festgenommen, die im Verdacht stehen, in ein Fahrradgeschäft an der Kölner Straße eingebrochen zu sein. Nach einem Einbruchalarm gegen 2.40 Uhr in dem Laden, stellten Einsatzkräfte eine aufgebrochene Eingangstür fest. Ersten Ermittlungen ...

    mehr
  • 29.09.2025 – 13:22

    POL-K: 250929-3-K Zivilfahnder beobachten Drogenhandel - 41-Jähriger in Haft

    Köln (ots) - Zivilfahnder der Polizei Köln haben am Samstagabend (27. September) in der Fleischmengergasse (Altstadt-Süd) einen mutmaßlichen Drogendealer (41) auf frischer Tat gestellt. Ein Haftrichter schickte den einschlägig vorbestraften Mann in Untersuchungshaft. Die Beamten beobachteten gegen 18 Uhr, wie der 41-Jährige eine Konsumeinheit Crack übergeben und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren