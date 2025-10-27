PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Schaufenster eingeschlagen
Unerkannt blieb der Verursacher nach seiner Tat am Sonntag in Göppingen.

Ulm (ots)

Eine Zeugin entdeckte die beschädigte Schaufensterscheibe kurz nach Mitternacht in der Hauptstraße. Zuvor hörte sie Scheibenklirren und verständigte die Polizei. Die stellte fest, dass ein Unbekannter die Schaufensterscheibe des Reformhauses beschädigt hatte. Mit was die Scheibe eingeschlagen wurde, ist nicht bekannt. Zurück blieb ein Loch, durch das man aber nicht in den Laden eindringen konnte. Möglicherweise fand auch ein Einbruchsversuch statt, bei dem der Einbrecher gestört wurde. Das muss nun die Polizei Göppingen ermitteln. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 500 Euro.

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

