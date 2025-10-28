Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft Ulm und Polizei - Mutmaßlicher Einbrecher in Untersuchungshaft

Ulm (ots)

/ Am Freitag nahm die Polizei Göppingen in Adelberg einen 23-jährigen Verdächtigen fest.

Aufgrund des dringenden Verdachts, am 21.09.2025 in Göppingen in ein Haushaltswarengeschäft in der Ulmer Straße eingebrochen zu sein und verschiedene Waren gestohlen zu haben, war der 23-Jährige auf Antrag der Staatsanwaltschaft und einem durch das Amtsgericht Ulm erlassenen Haftbefehls zur Festnahme ausgeschrieben. Der Polizei Göppingen gelang es nun, den Tatverdächtigen in einer Wohnung in Adelsberg widerstandslos festzunehmen. Nach einer richterlichen Vorführung am Samstag (25.10.2025) beim Amtsgericht Ulm wurde der bestehende Haftbefehl in Vollzug gesetzt. Zum Tatvorwurf des Einbruchdiebstahls machte er bislang keine Angaben. Der polizeibekannte und einschlägig vorbestrafte 23-jährige Mann mit deutscher Staatsbürgerschaft befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Ulm und der Polizei dauern an.

++++2063171

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

