Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: 18-Jährige in Mannheim-Käfertal angegriffen - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Bereits am Montag, den 13.10.2025, gegen 17:30 Uhr, kam es im Bereich der Parkanlage Alemannenstraße/Frankenstraße in Mannheim-Käfertal zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einer 18-jährigen Frau und einem 19-jährigen Mann.

Nach bisherigen Erkenntnissen schlug nach einem Streitgespräch der 19-Jährige die 18-Jährige mehrfach und würgte sie. Die Frau erlitt hierbei erhebliche Verletzungen im Gesicht und musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Der Tatverdächtige konnte im Rahmen der polizeilichen Fahndung vorläufig festgenommen werden.

Der 19-Jährige Mann wird wie folgt beschrieben:

   - männlich
   - ca. 170 cm groß
   - schlanke Statur
   - südeuropäisches Erscheinungsbild
   - dunkle, etwas längere, wellige Haare
   - Ziegenbart
   - bekleidet mit weißem T-Shirt, dunkler Jacke, dunkelgrauer Hose 
     und schwarz-weißen Schuhen

Der Polizeiposten Feudenheim hat die Ermittlungen aufgenommen. Personen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise zu der Tat mitteilen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621 / 799840 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Janine Volz
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

