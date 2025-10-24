PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Unbekannte werfen Stein auf ein fahrendes Auto - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag war ein 29-jähriger Autofahrer auf der BAB 6 von Frankfurt in Richtung Mannheim unterwegs, als sein Auto plötzlich von unbekannten, männlichen Personen mit einem Stein beworfen wurde.

Um kurz vor Mitternacht befanden sich zwei Männer auf der Brücke in der Theodor-Storm-Straße und warfen auf den fahrenden Daimler-Benz einen Gegenstand, welcher in der Windschutzscheibe einschlug. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen handelte es sich bei dem Gegenstand um einen Stein.

Verletzt wurde hierbei niemand. Der am Auto entstandene Sachschaden lässt sich auf etwa 1.000 Euro beziffern.

Das Polizeirevier Mannheim-Käfertal ermittelt wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und sucht Personen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall mitteilen können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621 71849-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Anna Mifka
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Alle Meldungen Alle
  • 24.10.2025 – 13:34

    POL-MA: Heidelberg: Verkehrsunfall mit einer verletzten Person - Zeugenaufruf

    Heidelberg (ots) - Am Donnerstagmittag kam es auf der Kreuzung Bergheimer Straße/Mittermaierstraße zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person. Gegen 14:30 Uhr fuhr eine 62-jährige Autofahrerin mit ihrem Citroen auf der Mittermaierstraße in Fahrtrichtung Ernst-Walz-Brücke. Aus bislang unbekannter Unfallursache kam es dann auf der Kreuzung Bergheimer ...

    mehr
  • 24.10.2025 – 13:09

    POL-MA: Mannheim: Einbruchsversuch in Spieleladen - Zeugenaufruf

    Mannheim (ots) - Am Donnerstagmorgen um kurz nach 6 Uhr versuchte ein bislang unbekannter Täter in einen Spielefachhandel im Quadrat S 3 einzubrechen. Ein Zeuge beobachtete einen Mann, der einen Stein gegen die Tür des Geschäfts warf und anschließend das so entstandene Loch mit einem Stock vergrößern wollte. Noch bevor er ins Innere gelangen konnte, brach er den versuchten Einbruch ab und flüchtete zu Fuß in ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren