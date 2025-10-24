Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Unbekannte werfen Stein auf ein fahrendes Auto - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag war ein 29-jähriger Autofahrer auf der BAB 6 von Frankfurt in Richtung Mannheim unterwegs, als sein Auto plötzlich von unbekannten, männlichen Personen mit einem Stein beworfen wurde.

Um kurz vor Mitternacht befanden sich zwei Männer auf der Brücke in der Theodor-Storm-Straße und warfen auf den fahrenden Daimler-Benz einen Gegenstand, welcher in der Windschutzscheibe einschlug. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen handelte es sich bei dem Gegenstand um einen Stein.

Verletzt wurde hierbei niemand. Der am Auto entstandene Sachschaden lässt sich auf etwa 1.000 Euro beziffern.

Das Polizeirevier Mannheim-Käfertal ermittelt wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und sucht Personen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall mitteilen können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621 71849-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell