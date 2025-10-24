PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis/B39: Verkehrsunfall zwischen Auto und Lastwagen, PM Nr. 1

Rhein-Neckar-Kreis/B39 (ots)

Gegen 11:45 Uhr kam es auf der B39 wenige Kilometer nach der Ortsausfahrt Hockenheim in Fahrtrichtung Schwetzingen zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person.

Aus bislang unbekannten Gründen kam es auf der B39 zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem Lastwagen. Aufgrund der vor Ort laufenden Einsatzmaßnahmen ist die Fahrbahn in Richtung Schwetzingen derzeit gesperrt und der Verkehr wird abgeleitet. Auf der Fahrbahn in Fahrtrichtung Hockenheim ist die linke Fahrspur gesperrt. Der Verkehr kann hier jedoch einspurig weiterlaufen.

Über die Schwere der Verletzungen sowie über den genauen Unfallhergang liegen aktuell noch keine Informationen vor.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Arne Falter
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

