POL-MA: Oftersheim/Rhein-Neckar-Kreis: Auto durch Unbekannte beschädigt - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Im Zeitraum zwischen Dienstagabend und Mittwochmittag kam es in der Robert-Koch-Straße in Oftersheim zu einer Sachbeschädigung an einem geparkten Auto.

Der Eigentümer stellte sein Auto der Marke Mercedes-Benz am Dienstagabend gegen 18 Uhr in der Robert-Koch-Straße ab. Am Mittwochmittag stellte er gegen 12:00 Uhr Kratzer an der gesamten rechten Fahrzeugseite fest, die vermutlich mit einem Schlüssel verursacht wurden.

Die Höhe des Schadens ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Hinweise auf die Täterschaft liegen bislang nicht vor.

Das Polizeirevier Schwetzingen hat die Ermittlungen aufgenommen. Personen, die Verdächtiges wahrgenommen haben oder sachdienliche Hinweise zur Tat mitteilen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06202 288-0 zu melden.

