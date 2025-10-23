Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Einbruch im Bowling Park - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurde gegen 01:30 Uhr in einem Bowling Park im Bereich der Koblenzer Straße in Mannheim-Käfertal eingebrochen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hebelten zwei bislang unbekannte Täter ein Fenster an der Gebäuderückseite auf und verschafften sich so Zutritt zum Objekt. Im Innenraum wurden eine Geldkassette sowie ein Spielautomatengehäuse aufgebrochen und Münzgeld entwendet. Zwei weitere bislang unbekannte Personen hielten sich während der Tat im Außenbereich auf und sollen dort Schmiere gestanden haben.

Während der Tatausführung wurden die vier Tatverdächtigen durch eine Streife der Polizei festgestellt. Beim Erblicken der Beamten flüchteten die Personen fußläufig in Richtung Koblenzer Straße. Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnten die Tatverdächtigen bislang nicht gestellt werden.

Die Tatverdächtigen werden wie folgt beschrieben:

1. Tatverdächtiger:

- 18 Jahre bis 25 Jahre alt - etwa 170 cm bis 180 cm groß - südländisches Erscheinungsbild - schwarze Daunen-/Bomberjacke - schwarze Kapuze - schwarze Wollmütze mit Aufschrift

2. Tatverdächtiger:

- 18 Jahre bis 25 Jahre alt - südländisches Erscheinungsbild - dunkel gekleidet

3. Tatverdächtiger:

- 18 Jahre bis 25 Jahre alt - helles Tuch um den Kopf und das Gesicht gewickelt - trug einen schwarzen Pullover und einen grauen Rucksack - graue Jogginghose mit hellen Seitenstreifen

4. Tatverdächtiger:

- 18 Jahre bis 25 Jahre alt - trug einen grauen Pullover/Jacke mit Kapuze - dunkle Kappe - schwarze Jogginghose mit weißen Streifen - schwarze Handschuhe

Der Polizeiposten-Vogelstang hat die Ermittlungen wegen Einbruchs aufgenommen. Personen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise zu der Tat mitteilen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621 / 707700 zu melden.

