Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Betrunkene Autofahrerin kollidiert mit Lieferwagen

Mannheim (ots)

Am Mittwochabend verursachte eine betrunkene Autofahrerin einen Unfall in der Storchenstraße.

Die 41-Jährige fuhr mit ihrem Fiat gegen 19:20 Uhr entlang der Storchenstraße in Richtung Libellenweg, als sie nach links von der Fahrbahn abkam und frontal gegen einen am Straßenrand geparkten Lieferwagen der Marke Mercedes-Benz prallte.

Die Unfallverursacherin verließ nach der Kollision mit dem LKW die Unfallörtlichkeit mit ihrem Auto, ohne ihre Personalien zu hinterlassen, kam jedoch kurze Zeit später zurück und wurde von einer Polizeistreife des Polizeireviers Mannheim-Käfertal kontrolliert.

Neben dem Alkoholgeruch im Atem der Frau fiel auch ihr schwankender Gang auf. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 2,2 Promille. Die Unfallverursacherin wurde anschließend zur Polizeidienststelle gebracht, wo ihr eine Ärztin Blut abnahm. Durch die Kollision der beiden Fahrzeuge entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 13.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Neben der Einbehaltung des Führerscheins wurde der 41-Jährigen auch die Weiterfahrt untersagt. Sie muss sich nun unter anderem wegen Straßenverkehrsgefährdung infolge des Genusses alkoholischer Getränke verantworten.

