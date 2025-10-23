PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis: Sachschaden nach Kollision mit drei beteiligten Autos

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Mittwochmorgen erkannte eine 25-jährige Hyundai-Fahrerin zu spät, dass die vor ihr fahrenden Autos verkehrsbedingt bremsen mussten und verursachte einen Unfall.

Die 25-Jährige war gegen 07:30 Uhr auf der Straße Alte Heerstraße in Richtung Parkstraße unterwegs, als sie mit ihrem Fahrzeug gegen das Heck eines vor ihr befindlichen Kia stieß. Durch die Wucht des Aufpralls kollidierte der Kia des 36-jährigen Mannes mit einem davorstehenden Mitsubishi eines 36-Jährigen. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Es entstand an den drei beteiligten Autos ein Sachschaden in Höhe von etwa 16.000 Euro.

Der Hyundai der Unfallverursacherin war nach der Kollision nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Das Polizeirevier Wiesloch hat die Unfallermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Celina-Marie Petersen
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

