Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Polizei nimmt Fahrraddieb fest

Heidelberg (ots)

Ein Zeuge meldete der Polizei am Mittwochmorgen einen Mann, der sich in der Blumenstraße an einem verschlossenen Fahrrad zu schaffen machte. Der ihm Unbekannte versuchte um kurz vor 9 Uhr, mittels einer Sattelstange das Kettenschloss eines E-Bikes aufzuhebeln. Als dies misslang, wandte sich der Fahrraddieb einem anderen E-Bike zu, das verschlossen, aber nicht angeschlossen war. Der Mann ergriff kurzerhand das E-Bike und trug es davon. Eine Streife des Polizeireviers Heidelberg-Mitte konnte den 23-jährigen Dieb kurze Zeit später vorläufig festnehmen. Dieser muss sich nun wegen eines Diebstahls im besonders schweren Fall verantworten. Das gestohlene Rad stellte die Polizei sicher.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Philipp Kiefner
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

