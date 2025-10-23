Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Unbekannte zerkratzen Auto - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Im Mannheimer Stadtteil Waldhof wurde im Zeitraum zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen ein Auto beschädigt.

Eine 18-jährige Autofahrerin parkte ihr Auto am Dienstagabend gegen 19:00 Uhr in der Schwalbacher Straße. Als am Mittwochmorgen gegen 10:30 Uhr an ihren grauen Peugeot zurückkehrte, stellte sie fest, dass dieser beschädigt worden war. Durch eine bislang unbekannte Täterschaft wurde mittels eines unbekannten Gegenstands die Beifahrerseite des Fahrzeugs zerkratzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 1.500 Euro.

Das Polizeirevier Mannheim-Sandhofen hat die Ermittlungen aufgenommen. Personen, welche sachdienliche Hinweise mitteilen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Sandhofen unter der Telefonnummer 0621/ 77769-0 zu melden.

