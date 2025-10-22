PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: In Kellerabteil eingebrochen und Gegenstände entwendet - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Am Dienstagmorgen wurden aus einem Kellerabteil im Mannheimer Stadtteil Schönau Wertgegenstände entwendet.

Eine bislang unbekannte Täterschaft verschaffte sich gegen 07:00 Uhr gewaltsam Zutritt zu einem Kellerabteil im Apenrader Weg, durchsuchte dieses nach Stehlgut und entwendete schließlich einen PC inklusive Bildschirm sowie unterschiedliche Werkzeuggegenstände wie eine Bohrmaschine und einen Akkuschrauber. Außerdem wurde aus der Räumlichkeit ein Werkzeugkoffer entwendet. Die Höhe des entstandenen Gesamtsachschadens lässt sich derzeit noch nicht beziffern und ist Teil der Ermittlungen, die vom Polizeirevier Mannheim-Sandhofen aufgenommen wurden.

Personen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall mitteilen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621 77769-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Celina-Marie Petersen
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

