POL-MA: Heidelberg: Handtasche aus Einkaufswagen gestohlen - Zeugenaufruf

Heidelberg (ots)

Eine 66-Jährige erledigte am Dienstagnachmittag ihre Einkäufe in einem Einkaufszentrum in der Hertzstraße. Ihre Handtasche hatte sie in den Einkaufswagen gelegt. Nach dem Einkauf verstaute die Frau um kurz vor 17 Uhr ihre Einkäufe in ihrem mitgeführten Trolley. Zu diesem Zweck drehte sie dem Einkaufswagen einen kurzen Augenblick den Rücken zu. Als sie sich wieder umdrehte, war ihre Handasche weg. Zu diesem Zeitpunkt stand sie vor einer Apotheke des Einkaufszentrums gegenüber eines Sonnenstudios. In der Handtasche befanden sich neben Bargeld auch ein Mobiltelefon sowie mehrere Bankkarten. Als die 66-Jährige ihre Bankkarten sperren lassen wollte, wurde ihr mitgeteilt, dass versucht wurde, mittels der gestohlenen Karten Geld abzuheben. Glücklicherweise blieb es bei einem Versuch. Das Polizeirevier Heidelberg-Süd ermittelt nun unter anderem wegen Diebstahl. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich dort unter der Telefonnummer 06221/ 3418-0 zu melden.

Die Polizei rät generell zum Schutz vor Taschendieben:

- Legen Sie Geldbörsen nicht oben in Einkaufstasche, Einkaufskorb oder Einkaufswagen, sondern tragen Sie sie möglichst körpernah. - Tragen Sie Geld, Schecks, Kreditkarten und Papiere immer in verschiedenen verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper. - Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Körpervorderseite oder klemmen Sie sie sich unter den Arm. - Benutzen Sie einen Brustbeutel, eine Gürtelinnentasche, einen Geldgürtel oder eine am Gürtel angekettete Geldbörse.

